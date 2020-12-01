Будапешт обратился за помощью в НАТО – СБУ атакует закарпатских венгров

01.12.2020, Москва, Максим Карпенко

Венгрия будет жаловаться в НАТО из-за обысков, которые СБУ устроила на Закарпатье у лидера венгерской общины Василия Брензовича, а также в ряде организаций, связанных с общиной.

Об этом в своем блоге сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Венгрия вызвала посла Украины Любовь Непоп для объяснений.

«К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп для того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве… Сегодняшние действия украинской власти перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами», – заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что будет общаться с представителями НАТО, которым также доложит о недопустимости действий украинской власти.

При этом в СБУ заявили, что проводили обыск, потому что подозревают венгерскую общину во вмешательстве во внутренние дела Украины и нанесение вреда госбезопасности.

«Проверяется информация о причастности иностранного фонда в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны.

Досудебное следствие также исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими общественными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

При этом, местные СМИ пишут, что обыски прошли не только у лидера указанной Партии венгров Украины Василия Брензовича, но и в офисе благотворительного фонда Эгана Эде и здании венгерского института в Береговом.

По информации местного журналиста и избранного депутата Ужгородского горсовета Виталия Глаголы, обыски проводятся в рамках уголовного производства по заключению фиктивных договоров благотворительным фондом «Закарпатский центр экономического развития «Эган Эде».

Председатель Закарпатской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Иван Чубирко предположил, что эти обыски могут быть связаны с нежеланием Партии венгров вступать в коалицию с президентской политсилой «Слуга народа» в областном совете.

В «Слуге народа» поддержали операцию СБУ. Депутат Верховной рады Макс Бужанский посчитал действия силовиков адекватными.

«В коем-то веке СБУ действует ровно так, как должна действовать, реагируя на угрозы государственности. Речь не идёт о самовыражении национальных меньшинств, в данном случае венгров в Закарпатье. Речь идёт об откровенном и грубом вмешательстве в наши внутренние дела, пренебрежении суверенитетом и действии на нашей территории групп влияния Венгрии, ею же финансируемых и политически направляемых. Тот случай, когда наш МИД должен вызывать венгерского посла, а не наоборот. И тот случай, когда лучше перевернуть пару столов во время обыска, чем потом переворачивать весь регион», – заявил Бужанский.

А одесский журналист Юрий Ткачев назвал действия СБУ показательными и подчеркнул, что за венгерской общиной стоит Венгрия как страна, которая будет отстаивать интересы своих соотечественников.

«Видите ли, венгры Закарпатья – это вам не русские Юго-Востока. Мы-то России в 2014-м на фиг были не нужны (и сейчас не нужны) с нашими Харьковом, Запорожьем и Одессой. А вот за закарпатскими венграми реально стоит Венгрия, готовая их интересы (вплоть до самоопределения через отделения, да-да, тут вы в СБУ нервничаете правильно) отстаивать и защищать.

Так что обыскивать-то вы, конечно, обыскивайте, бурную деятельность, понимаю, имитировать тоже надо. Но ведь все понимают, что катать закарпатских венгров в багажниках и устраивать им имитации расстрелов никто не будет. Потому что есть кому защитить. А политические украинцы всегда атакую только тех, за кого вступиться некому. Ну и да. Если даже после 2014 года политические украинцы не поняли, что любить страну с помощью обысков и арестов не заставишь, то уже, наверное, никогда и не поймут.

А борьбу за суверенитет и территориальную целостность надо вести не в Закарпатье или Новороссии, а для начала – в Киеве, в кабинетах грантоедов и прочих прямых иностранных агентов на государственных окладах», – призвал Ткачев.

Интересно, что одновременно с акцией СБУ в сети стало распространяться видео, на котором депутаты Сюртовской ОТГ, что на Закарпатье на заседании поют гимн Венгрии.

«Интересно что бы было, если б где-нибудь в Краматорске или Мариуполе украинские депутаты спели гимн России», – отметил в своем блоге депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.