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26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, НАТО, Образование, Политика, Украина
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Будапешт посоветовал Киеву не пенять на происки Кремля

Венгрия прекратит блокировать участие Украины в политических мероприятиях под эгидой НАТО лишь после того, как Киев поменяет образовательный закон, ущемляющий права национальных меньшинств.

Об этом в интервью киевскому журналу “Фокус” заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, отвечая на вопрос, когда Будапешт прекратит блокировать евроатлантические устремления Киева.

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“Венгрия поддерживает стремление Украины в НАТО, но сейчас блокирует проведение всех встреч на политическом уровне, во время которых могут решаться не только военные вопросы. При  этом наша позиция очень гибкая: если Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, Венгрия прекратит блокаду”, – сказал посол.

По его словам, обещания Киева изменить закон слышали не только в Будапеште. но и в Вашингтоне и Брюсселе.

“Мы не формируем союз против Украины в мире и ЕС. Мы хотим, чтобы Украина решала вопросы на европейском уровне, а не пыталась уйти от прямого ответа, как это происходит. Но, по-видимому, Киеву легче сказать, что проблемы страны – результат происков Кремля, который вмешивается в ваши внутренние дела”, – подчеркнул Ийдярто.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии “Украина – НАТО” по вопросам обороны,

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