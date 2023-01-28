«Будем бежать аж до Львова»: Карась пожаловался на дезертиров в ВСУ

Тарас Стрельцов.  
28.01.2023 15:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 874
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Подписанный накануне президентом Зеленским закон об ужесточении наказания за дезертирство, прежде всего, обусловлен поведением украинских солдат не только, к примеру, летом в Северодонецке, но и сейчас в буквально недавно отбитом у ВСУ Соледаре.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил вступивший в ряды ВСУ главарь запрещенной в России неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписанный накануне президентом Зеленским закон об ужесточении наказания за дезертирство, прежде всего, обусловлен поведением...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Зеленский подписал закон о более жёсткой ответственности за дезертирство, этот закон повышает ответственность. Если ты сейчас не сидишь в тюрьме за дезертирство, то сидеть не будешь. В Генштабе знают имена тех людей, которые, например, убежали от ответственности, приведя к большим проблемам, в том числе, в Соледаре, в том числе, в Северодонецке, где я лично был», – сказал нацист.

«Я видел, что к чему привело, и как оно было. Когда заходят 200-400 человек якобы подкрепления, а они сидят там в пионерлагере «Отказник», мы их называли. И приезжает боец НГУ, офицер «Солнышко» Володя Назаренко и говорит: «Дайте нам хотя бы пятерых, нас там 60 держат весь участок, а вас тут сидит 300 человек – «я никуда не пойду».

И не могли взять 5 человек – «ой, что ты нам пропаганду рассказываешь вашу, будем бежать аж до Львова, а потом наших заберут». Проблемы такие есть», – рассказал Карась.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть