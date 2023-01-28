«Будем бежать аж до Львова»: Карась пожаловался на дезертиров в ВСУ

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Подписанный накануне президентом Зеленским закон об ужесточении наказания за дезертирство, прежде всего, обусловлен поведением украинских солдат не только, к примеру, летом в Северодонецке, но и сейчас в буквально недавно отбитом у ВСУ Соледаре.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил вступивший в ряды ВСУ главарь запрещенной в России неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский подписал закон о более жёсткой ответственности за дезертирство, этот закон повышает ответственность. Если ты сейчас не сидишь в тюрьме за дезертирство, то сидеть не будешь. В Генштабе знают имена тех людей, которые, например, убежали от ответственности, приведя к большим проблемам, в том числе, в Соледаре, в том числе, в Северодонецке, где я лично был», – сказал нацист.

«Я видел, что к чему привело, и как оно было. Когда заходят 200-400 человек якобы подкрепления, а они сидят там в пионерлагере «Отказник», мы их называли. И приезжает боец НГУ, офицер «Солнышко» Володя Назаренко и говорит: «Дайте нам хотя бы пятерых, нас там 60 держат весь участок, а вас тут сидит 300 человек – «я никуда не пойду». И не могли взять 5 человек – «ой, что ты нам пропаганду рассказываешь вашу, будем бежать аж до Львова, а потом наших заберут». Проблемы такие есть», – рассказал Карась.