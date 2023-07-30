«Будем бить, куда хотим» – в Киеве отвергли требования Запада не бомбить РФ

Вадим Москаленко .  
30.07.2023 16:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Украинское руководство больше не будет считаться с требованиями Запада – не наносить удары по «старым» территориям России.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-начальник ГУР Минобороны Украины Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство больше не будет считаться с требованиями Запада – не наносить удары по...

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«По Таганрогу был нанесён удар ракетой, которая используется ЗРК С-200. Но эта ракета была модернизирована для удара по наземным целям.

И если раньше мы говорили, что это всё – технологическая партизанщина, что действует на территории России, то сегодня хотим сказать, что мы взяли на себя ответственность наносить удары с теми возможностями, которые есть в наличии ВСУ, по тем объектам, которые сочтём необходимыми, на любой территории», – сказал он.

«И сегодня никаких ограничений со стороны Запада, что Украина не должна наносить удары по территории России – таких ограничений Украина не принимает», – отрезал экс-глава ГУР.

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