«Будем бить по ходовой»: русские танкисты готовятся встречать «Леопарды» и «Абрамсы»

Анатолий Лапин.  
08.02.2023 13:30
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Никакое западное оружие, поставленное на Украину, не изменит итог противостояния для ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакое западное оружие, поставленное на Украину, не изменит итог противостояния для ВСУ. Об этом...

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По мнению Стешина, российские танкисты готовы к встрече с немецкими «Леопардами» и американскими «Абрамсами», а дальнобойные снаряды не остановят ВС РФ.

«Люди, которые будут их жечь, даже ТТХ танков западных, которые якобы завезут, знают весьма приблизительно, но знают зато очень точно, где их слабое место – это ходовая. Будут бить по ходовой. «Замучаются ремонтировать укропы», – так мне танкисты сказали. Просто гениальный ответ, я считаю. Ну привезут эти снаряды, если их еще привезут в достаточном количестве, чтобы доставило нам проблемы, будем разбираться», – сказал военкор.

«С другой стороны, с «Хаймарсами» не обманули – никто не ожидал, что это окажется таким эффективным оружием, которое принесет нам столько неприятностей.

Отступать некуда, Украина напрасно надеется, что какое-то сверхоружие, подаренное добрыми дяденьками с Запада, решит все их проблемы. Нет, все их проблемы внутри них самих. И мы будем эти проблемы вышибать, никакие на 150 километров летающие управляемые снаряды нас, конечно, не остановят», – заявил Стешин.

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