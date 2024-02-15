Будем бить по Крыму, чтобы отрезать его от материка – спикер ВВС Украины
Крым остается одной из самых приоритетных целей для ударов ВСУ.
Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Игната, удары по аэродромам и Крымскому мосту – это то, чем будут заниматься ВС ВСУ.
«А далее – удары по аэродромам, по базированию российской авиации, по вооружению, по пунктам управления, по бункерам. И довольно таки успешные удары. Если они заявляют, что все цели сбиты, то что же там тогда горит? Мы видим видео прекрасных пожаров и так далее, потому ключом к нашим успехам в Крыму является перерезание логистики врага. Это железная дорога, это Крымский мост, это основные пути и базирования боеприпаса.
Если все это будет уничтожаться достаточным количеством боеприпасов, то враг не сможет проводить никаких действий, никаких операций, которые они проводят, обеспечивая именно с полуострова на оккупированную часть Херсонщины или Запорожской области», – уверял Игнат.
Спасибо!
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