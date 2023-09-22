«Будем бить по Крыму и Новороссийску»: Арестович угрожает уничтожить Черноморский флот

Анатолий Лапин.  
22.09.2023 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Крым является тыловой базой российских войск с большим количеством военных и топливных складов, поэтому Украина будет стараться бить по нему, пока не уничтожит все это.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым является тыловой базой российских войск с большим количеством военных и топливных складов, поэтому...

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«Мы будем бить, пока не добьем, пока не отожмем это дело. Крым – это тыловая база, пять военных аэродромов, огромные склады – от боеприпасов до топлива, пункты управления.

Это все должно быть уничтожено, в том числе весь Черноморский флот должен прекратить свое базирование в Крыму, как жанр вообще. Новороссийск – еще куда ни шло, но мы достаем и до Новороссийска, когда они уйдут в Новороссийск, мы и там будем доставать», – заявил Арестович.

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