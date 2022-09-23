«Будем бить по Крыму, разбомбим мост» – грантоеды в эфире киевского радио

То, что в Крыму нет митингов против мобилизации, – возмутительно, однако, в любом случае, если уничтожить Крымский мост, то российские власти не смогут вывозить мобилизованных на материк для военного обучения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила председатель правления функционирующей на западные гранты и действующей за пределами Крыма так называемой «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели протесты против мобилизации в разных городах России. Мы увидели протест даже в Дагестане, которые, кажется, продолжаются. А почему мы не увидели такие протесты в Крыму или мы не знаем, что они там происходили?» – уточнял ведущий.

«Я пока не знаю о каких-то масштабных протестах. Возможно, потому что это так быстро и неожиданно началось в Крыму. Мне кажется, что много людей ещё до конца не поняли, потому что это очень быстро произошло… Протесты в Крыму могут иметь реальную вооружённую поддержку. Я имею в виду наши ВСУ. Мы уже знаем об атаках, которые были в августе по территории Крыма. В принципе такой протест может быть поддержан украинской армией. …. Ещё один важный момент. Мы ранее очень осторожно говорили об атаках на так называемый Крымский мост, потому что он был путём для эвакуации населения, но сегодня понятно, что это тот самый мост, по которому будут вывозить мобилизованных насильно граждан для участия в войне. Поэтому, учитывая, что Украина имеет возможности достать до Крымского моста, то сейчас время пришло ударить по этому мосту. Потому что это может уберечь людей от участия в войне. Потому что их не смогут вывозить из Крыма так же, как не смогут подвозить военную технику на полуостров», – стращала грантоедка.