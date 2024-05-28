Будем бить по России в глубину 3 тысячи километров – экс-офицер генштаба ВСУ
Удары украинских дронов по российским НПЗ так впечатлили «западных партнёров», что уже не слышно голосов, которые призывали бы прекратить эти атаки.
С таким утверждением в эфире телеканала «NTA» выступил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Наша эффективность поражения целей на территории РФ, особенно на нефтеперерабатывающем фронте, о котором объявил глава СБУ Малюк, настолько убедила наших западных партнёров, что обратите внимание – разговоры о том, что нужно немедленно остановить поражение особенно нефтеперерабатывающей отрасли на территории России, просто исчезли из эфира.
И это наше оружие, мы как хотим, так его и применяем. Поэтому вот это очень хорошее соревнование между спецслужбами ГУР и СБУ даёт такой эффективный результат в плане поражения целей», – сказал Жданов.
Он добавил, что необходимо бить ещё дальше.
«Кстати, звучали разговоры о том, что у нас будут дроны и на 2 тысячи километров, и даже когда-то звучало 3 тысячи километров. Дело в том, что где-то на таком расстоянии начинаются уже базы и арсеналы с боеприпасами, которые сегодня вычерпывает РФ для применения на линии фронта.
Я думаю, их мы тоже должны не миновать. А дальше – чем больше дронов, тем больше должно быть ударов», – разошелся украинский эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.