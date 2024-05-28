Будем бить по России в глубину 3 тысячи километров – экс-офицер генштаба ВСУ

Тарас Стрельцов.  
28.05.2024 18:20
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Удары украинских дронов по российским НПЗ так впечатлили «западных партнёров», что уже не слышно голосов, которые призывали бы прекратить эти атаки.

С таким утверждением в эфире телеканала «NTA» выступил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары украинских дронов по российским НПЗ так впечатлили «западных партнёров», что уже не слышно...

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«Наша эффективность поражения целей на территории РФ, особенно на нефтеперерабатывающем фронте, о котором объявил глава СБУ Малюк, настолько убедила наших западных партнёров, что обратите внимание – разговоры о том, что нужно немедленно остановить поражение особенно нефтеперерабатывающей отрасли на территории России, просто исчезли из эфира.

И это наше оружие, мы как хотим, так его и применяем. Поэтому вот это очень хорошее соревнование между спецслужбами ГУР и СБУ даёт такой эффективный результат в плане поражения целей», – сказал Жданов.

Он добавил, что необходимо бить ещё дальше.

«Кстати, звучали разговоры о том, что у нас будут дроны и на 2 тысячи километров, и даже когда-то звучало 3 тысячи километров. Дело в том, что где-то на таком расстоянии начинаются уже базы и арсеналы с боеприпасами, которые сегодня вычерпывает РФ для применения на линии фронта.

Я думаю, их мы тоже должны не миновать. А дальше – чем больше дронов, тем больше должно быть ударов», – разошелся украинский эксперт.

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