Будем бить по складам и аэродромам, пока Москву усилили ПВО – украинский дипломат
Пока для защиты Москвы от украинских атак перебросили большое количество ПВО, Украина должна наносить удары по аэродромам и ракетным складам на остальной территории России.
Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Чалый считает, что Украина правильно поступила, отвергнув трехдневное перемирие, предложенное Россией.
«Они же прекрасно понимают. Они на Москву стянули более 260 зенитных систем, противоракетных систем и обнажили таким образом свои аэродромы, какие-то склады обнажили. И что должна делать Украина? Ударить сейчас по этим складам. Ударить по этому.
Почему? Потому что каждая ракета, которая сейчас будет сохранена, она ударит в Сумах, в Харькове, в Киеве, во всех городах Украины. Поэтому я сторонник – или мы делаем перемирие и мир, или манипуляции не принимаются», – заявил Чалый.
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