Будем бить по складам и аэродромам, пока Москву усилили ПВО – украинский дипломат

Анатолий Лапин.  
07.05.2025 11:59
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пока для защиты Москвы от украинских атак перебросили большое количество ПВО, Украина должна наносить удары по аэродромам и ракетным складам на остальной территории России.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока для защиты Москвы от украинских атак перебросили большое количество ПВО, Украина должна наносить...

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Чалый считает, что Украина правильно поступила, отвергнув трехдневное перемирие, предложенное Россией.

«Они же прекрасно понимают. Они на Москву стянули более 260 зенитных систем, противоракетных систем и обнажили таким образом свои аэродромы, какие-то склады обнажили. И что должна делать Украина? Ударить сейчас по этим складам. Ударить по этому.

Почему? Потому что каждая ракета, которая сейчас будет сохранена, она ударит в Сумах, в Харькове, в Киеве, во всех городах Украины. Поэтому я сторонник – или мы делаем перемирие и мир, или манипуляции не принимаются», – заявил Чалый.

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