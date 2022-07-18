«Будем бить по Украине»: офис Зеленского угрожает Крымскому мосту
Украина не имеет технических возможностей разрушить Крымский мост, однако как только Запад передаст соответствующее оружие, объект сразу будет уничтожен.
Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе совместного эфира с бежавшим в Литву московским либералом Марком Фейгиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Арестович заявил, что поскольку «Крым это Украина», нет никакого противоречия в ударах по полуострову и обещании Минобороны Украины не применять американские РСЗО по территории РФ.
«Как только появится такая техническая возможность, он тут же станет [военным] объектом. Вообще не о чем дискутировать, у нас просто технической возможности пока нет. Появится, сразу станет.
По нему снабжение идёт, значит, снабжение надо оборвать, поломать. У нас нет никаких сантиментов, у нас есть расчёт. Мы в отличие от граждан, которые переживают в комментариях, немножко думаем о государственной политике.
Если есть ограничения от партнёров, если они видят общую картину, сложную, в перспективе. Мы по территории РФ не будем бить, у нас целей на территории Украины хватает.
А, между прочим, Крымский мост в первой своей части проходит по территориальным водам Украины. Это наша территория. Он идёт по территориальным водам, и как бы с ним могут случиться всякие неприятности», – угрожал Арестович.
Спасибо!
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