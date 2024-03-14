«Будем бойкотировать» – прозападная оппозиция Сербии испугалась перевыборов, которых сама же добилась

Прозападная коалиция «Сербия против насилия» выдумывает новые поводы, чтобы не пойти на перевыборы в Белграде, которых она ранее добивалась.

Оппозиционная коалиция придумывает новые требования практически еженедельно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед перевыборами в столице Сербии – Белграде, которых ранее активно добивалась прозападная оппозиция страны, коалиция «Сербия против насилия» придумывает условия, при удовлетворении которых она будет согласна принять участие в них.

Напомним, что ранее руководство страны во главе с Александром Вучичем, уступив давлению чиновников ЕС и послов западных стран, согласилось провести перевыборы в столице 2 июня текущего года. И теперь задача «западников» сорвать этот процесс, в котором им не светит победа, снова обвинив официальный Белград в узурпации власти и попрании прав и свобод. И, возможно, спровоцировав очередную волну уличных беспорядков в столице, к которым они загодя готовятся.

В частности, представители «Сербии против насилия» уже потребовали формирования Временного правительства, в котором их представители получат под свой контроль МВД и Министерство местного самоуправления, формирования Комиссии по контролю за выборами, естественно, при их деятельном участии, увольнение руководства ведомства по электронным СМИ – РЭМ, и назначение нового руководства из прозападных либералов для государственного телеканала РТС.

«Давайте еще раз зададим самый простой вопрос: как так получилось, вы требовали досрочных парламентских и белградских выборов до конца 2023 года при существующих условиях, а теперь хотите бойкотировать выборы, потому что условия выборов остаются такими же, какими они были, когда вы требовали досрочных выборов? Более того, выборы, которые вы хотите бойкотировать, являются прямым следствием вашего требования о выборах», – прокомментировала поведение прозападной оппозиции премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

Тем не менее лидеры прозападной оппозиции, после того как принципиальное согласие на перевыборы в Белграде от руководства страны было получено, всё чаще заявляют об их бойкоте. В частности представитель Демократической партии Зоран Алимпич заявил, что если требования оппозиции не будут удовлетворены, «это будут не выборы, а фарс», а потому смысла участвовать в них нет.