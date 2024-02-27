«Будем бомбить» – Генерал Ходжес больше не прогнозирует захват Крыма Украиной

Анатолий Лапин.  
27.02.2024 20:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Прогнозировавший захват Крыма украинской армией до лета прошлого года экс-командующий армией США Бен Ходжес больше не верит в такие возможности ВСУ.

Об этом он заявил в эфире «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прогнозировавший захват Крыма украинской армией до лета прошлого года экс-командующий армией США Бен Ходжес...

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«Украина уже доказала, что при помощи дальнобойного оружия можно сделать Крым неподконтрольным россиянам, и это – первая цель. Знаете, я не ожидаю, что мы сможем освободить его в ближайшее время, но Украина должна обеспечить, чтобы Россия не могла использовать полуостров для пусков оружия дальнего радиуса действия – будь то беспилотники или ракеты, или еще что-то.

Каждый квадратный метр Крыма находится в радиусе 300 километров. Более того, фактически каждый квадратный метр оккупированной Россией территории Украины находится в таком радиусе – весь Донбасс расположен в радиусе 300 километров. Это делает каждую российскую базу, каждый логистический узел, артиллерийскую позицию, штаб-квартиру – уязвимой и такой, что может быть поражена. Поэтому, по моему мнению, если вы сможете сделать Крым непригодным для жизни, чтобы военно-морские, воздушные силы и логистика не могли там оставаться, то я считаю, что вы добьетесь очень важного успеха», – трепался Ходжес.

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