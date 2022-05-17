«Будем брать» – Хуснуллин по-хозяйски объехал Херсонщину

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Новости Украины

Херсонская область экономически начнет интеграцию в Россию раньше политического решения о ее вступлении в РФ.

Сегодня в регионе побывал вице-премьер Марат Хуснуллин, который в правительстве РФ курирует Крым и реализацию социально-экономической программы развития региона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Визит Хуснуллина означает прямое или опосредованное выделение бюджетных средств на восстановление экономики Херсонщины и, прежде всего, работы портового комплекса и сельхозпредприятий.

«Мы увидели, что сегодня в Херсоне относительно мирная жизнь, разрушений мало, что очень радует,- отметил Хуснуллин. – Наша целевая задача – максимально запустить экономику, для чего наметили целый комплекс мер. Определили пути вывоза сельхозпродукции с последующей продажей, чтобы фермеры могли запустить деньги в оборот. Поставку топлива, удобрений, средств защиты. Обсудили необходимые шаги для возобновления работы предприятий и поставки медикаментов. И еще целый ряд вопросов».

Вице-премьера повезли на Херсонский государственный завод «Паллада», специализирующийся на строительстве плавучих доков, Херсонский морской порт, грузовую железнодорожную станцию и другие объекты.

«Мы очень заинтересованы в развитии сельхозпродукции. Я думаю, томаты и томатную пасту мы будем в России теперь есть чаще и больше, благодаря труду сельхозпроизводителей Херсона. Видим большую перспективу по порту, ну и вообще, по всей продукции сельхозпереработки. У нас большие меры поддержки по линии Минсельхоза, и все, какие есть в России, все будем принимать. У Херсона большие перспективы и достойное место в нашей российской семье», – заверил Хуснуллин.

Бразды правления в области сейчас у Херсонской военно-гражданской администрации. Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксенов готов реагировать на обращения жителей Херсонской области, которые следует направлять через официальные страницы в соцсетях.

«Хочется жителям Херсонской и Запорожской областей сказать: вы помните 2014 год? Помните украинскую пропаганду, помните, как нас объявляли врагами? А теперь вспомните, к кому из вас предвзято относились в российском Крыму? Мы всегда поддерживали и строили отношения на принципах уважения друг к другу, понимания, что мы жили в одном государстве, но история и объективные факторы нас разделили. Крым готов помочь интегрироваться жителям Херсонской и Запорожской областей, и совместная работа даст свои плоды и результат. На примере Крыма вы можете понять, как дальше будут развиваться события», – подчеркнул Аксенов.

Напомним, что процедура вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации остается предметом дискуссий. Проводить референдум в условиях военной спецоперации нецелесообразно, военно-гражданская администрация намерена напрямую обратиться к президенту России с просьбой о включении в состав РФ. Однако первым решением должен стать выход из состава Украины.