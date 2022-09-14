«Будем брать нефтью и газом»: В Киеве мечтают о триллионе репараций от России

14.09.2022  13:56 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Газ, Дзен, Инфраструктура, Нефть, Россия, Украина, Финансы
Новости Украины

Ущерб, который Украина понесла в результате боевых действий насчитывает сотни миллиардов долларов и подходит к триллиону.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ущерб, который Украина понесла в результате боевых действий насчитывает сотни миллиардов долларов и подходит...

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«Все отстроим обязательно, и платить за это будет Российская Федерация, будет российский народ. Да, это может кому-то не нравиться, но я могу сказать следующее: цифры уничтожения нашей инфраструктуры измеряются сотнями миллиардов долларов. Я не удивлюсь, если эта цифра подойдет к одному триллиону.

Мы сегодня объезжали окружными дорогами, чтобы попасть в Балаклею, потому что взорваны мосты – почти все мосты уничтожены, мосты стоят огромных денег. Руины домов, руины путепроводов – за все это придется отвечать, за все это придется платить. Денег, конечно, в России будет мало – будем брать нефтью, газом», – заявил Геращенко.

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