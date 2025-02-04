«Будем форпостом против РФ» – в Польше вознамерились заменить для США Францию с Германией

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Скоро Европейский союз может распасться, и тогда у Польши и Прибалтики появится шанс стать более полезными своим заокеанским хозяевам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Германия, Франция, Дания консолидируются таким образом, чтобы создавать баланс в сотрудничестве с Китаем против политики США, тогда нас ждёт распад Европейского союза. И в таком случае Британия будет однозначно на стороне стран Центральной Европы, и тех, которые заинтересованы в трансатлантическом сотрудничестве. Потому что вопрос стоит про конфронтацию с Китаем и другими авторитаризмами, в том числе России», – рассуждал Кульпа.