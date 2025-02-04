«Будем форпостом против РФ» – в Польше вознамерились заменить для США Францию с Германией

Вадим Москаленко.  
04.02.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 105
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Скоро Европейский союз может распасться, и тогда у Польши и Прибалтики появится шанс стать более полезными своим заокеанским хозяевам.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скоро Европейский союз может распасться, и тогда у Польши и Прибалтики появится шанс стать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если Германия, Франция, Дания консолидируются таким образом, чтобы создавать баланс в сотрудничестве с Китаем против политики США, тогда нас ждёт распад Европейского союза.

И в таком случае Британия будет однозначно на стороне стран Центральной Европы, и тех, которые заинтересованы в трансатлантическом сотрудничестве. Потому что вопрос стоит про конфронтацию с Китаем и другими авторитаризмами, в том числе России», – рассуждал Кульпа.

«Во-вторых, идёт вопрос об условиях присутствия США в Европе. Если Германия и Франция будут пытаться противодействовать политике США, будут идти на войну, и продолжать политику, какую вели до 2022 года – тогда будем наблюдать серьёзное изменение.

Присутствие американцев просто передвинется в страны Центральной Европы. И это будет большая победы Украины, Польши, балтийских стран», – трепался поляк.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить