«Будем форпостом против РФ» – в Польше вознамерились заменить для США Францию с Германией
Скоро Европейский союз может распасться, и тогда у Польши и Прибалтики появится шанс стать более полезными своим заокеанским хозяевам.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Германия, Франция, Дания консолидируются таким образом, чтобы создавать баланс в сотрудничестве с Китаем против политики США, тогда нас ждёт распад Европейского союза.
И в таком случае Британия будет однозначно на стороне стран Центральной Европы, и тех, которые заинтересованы в трансатлантическом сотрудничестве. Потому что вопрос стоит про конфронтацию с Китаем и другими авторитаризмами, в том числе России», – рассуждал Кульпа.
«Во-вторых, идёт вопрос об условиях присутствия США в Европе. Если Германия и Франция будут пытаться противодействовать политике США, будут идти на войну, и продолжать политику, какую вели до 2022 года – тогда будем наблюдать серьёзное изменение.
Присутствие американцев просто передвинется в страны Центральной Европы. И это будет большая победы Украины, Польши, балтийских стран», – трепался поляк.
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