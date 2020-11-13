«Будем говорить с Россией с позиции силы» – американский генерал

13.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Политика нового президента США относительно России не изменится, и Вашингтон продолжит свой антироссийский курс по всему миру.

Об этом в ходе Львовского форума по безопасности заявил командир армии США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне хочется верить, что США и Британия работают вместе в контексте того, как можно поддержать такого нашего партнёра и друга, как Украина, которая посылала солдат и в Ирак, и в Афганистан на протяжении этих лет, когда речь идёт о конфликте с российскими силами.

Тут также речь об уважении – вы остановили российские силы в Донбассе, потому я хотел бы увидеть координированную политику. Но тут проблема в том, что политика США относительно Украины была непоследовательной за последние несколько лет.

Потому политика относительно того, как мы ведём себя с нашими друзьями на Украине, должна быть частью нашей большей стратегии касательно России и стабильности в Европе. С этим необходимо справиться.

Я думаю, что новая администрация это увидит и перезапуска не будет. Мы должны быть и должны говорить с позиции силы, и это значит, что мы будем поддерживать своих друзей на Украине, в Грузии. И мы будем искать пути, чтобы усилить сотрудничество в плане безопасности», – сказал Ходжес.

Он также добавил, что США должны рассорить Берлин с Москвой и создать из Германии антироссийский флагман.

«Но, кроме того, нам нужна Германия, чтобы она делала больше. Германия – ключевой союзник США, поскольку мне кажется, что это единственная страна, которая может изменить поведение Кремля.

Мне кажется, в Кремле очень беспокоятся о том, сможет ли Германия переубедить, сможет ли Германия переубедить ЕС относительно давления на Россию, или они будут использовать свои дипломатические силы.

Поэтому США, вместо ссоры с немцами, должны работать с Германией, чтобы Германия стала лидером в этом процессе, и чтобы сделать Россию ответственной за все нарушения», – резюмировал генерал.