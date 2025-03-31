Будем идти по колено в кишках, если не решим проблему БПЛА – Сладков
Для обеспечения дальнейшего продвижения войск у России нет другого варианта, кроме как взять верх в беспилотной войне.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Здесь сегодня нам главное взять верх в этой воздушной безэкипажной, беспилотной войне. Вот главное. Если мы сейчас не возьмём здесь верх, нам будет очень тяжело идти вперёд дальше. Мы будем идти по колено в кишках. Противника, наших – но по колено. И сейчас всё для этого делается.
У нас была одна версия необходимого формата войны, то есть наши «коптерные» силы должны просто войти в такую систему, чтобы каждый коптер находил свою цель. А выясняется, что сложно так сделать, надо давить числом», – отметил он.
«И я надеюсь, что мы здесь победим. Россия не может не победить, это масштабная промышленная держава, которая уж коптеры-то сделает. Ну, видать, ошиблись здесь», – добавил Сладков.