Будем идти по колено в кишках, если не решим проблему БПЛА – Сладков

Максим Столяров.  
31.03.2025 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1094
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для обеспечения дальнейшего продвижения войск у России нет другого варианта, кроме как взять верх в беспилотной войне.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для обеспечения дальнейшего продвижения войск у России нет другого варианта, кроме как взять верх...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Здесь сегодня нам главное взять верх в этой воздушной безэкипажной, беспилотной войне. Вот главное. Если мы сейчас не возьмём здесь верх, нам будет очень тяжело идти вперёд дальше. Мы будем идти по колено в кишках. Противника, наших – но по колено. И сейчас всё для этого делается.

У нас была одна версия необходимого формата войны, то есть наши «коптерные» силы должны просто войти в такую систему, чтобы каждый коптер находил свою цель. А выясняется, что сложно так сделать, надо давить числом», – отметил он.

«И я надеюсь, что мы здесь победим. Россия не может не победить, это масштабная промышленная держава, которая уж коптеры-то сделает. Ну, видать, ошиблись здесь», – добавил Сладков.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора