«Будем их бить на Украине» – в Москве гадают над ответом на поставки Киеву F-16

Владимир Гладков .  
22.05.2023 23:22
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Российское руководство должно быть полностью готово к скорым поставкам на Украину самолётов f-16 и заранее продумать жёсткий ответ, вплоть до удара по территории Польши и Румынии.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство должно быть полностью готово к скорым поставкам на Украину самолётов f-16 и...

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«Заявления о возможном начале поставок делаются тогда, когда поставки уже плюс-минус согласованы. И единственное, что осталось дожать – за чей счёт этот банкет.

Поэтому, вполне возможно, что надо применять обычную военную парадигму: если они об этих поставках говорят, значит, эти поставки будут. Хотя – могут не дать, могу и дать.

США своими ресурсами помогают Украине ограниченно. США могут со своих складов полностью укомплектовать Украину «Абрамсами», но они этого не делают», – сказал Трухан.

По его словам, Москве и российской армии следует заранее ожидать и готовиться к поставкам на Украину западных самолётов.

«Их эксплуатация с аэродромов в Польше и Румынии вполне возможна. И как наши ответят – тоже вопрос. Будут ли наноситься удары непосредственно по их территории – они ожидают, что не будут, потому что основные элементы оперативного тыла Польши и Румынии размещены как раз таки в Польше, Румынии, Чехии и Болгарии. Давайте это тоже не будем забывать.

Какой-то ответ наши, конечно, готовят. Какой – не знаю, и угадывать не хочу. Посмотрим. Может, будут бить на территории Украины. Хочу отметить, что наиболее дальнобойные комплексы ПВО нами пока ещё не задействованы», – подытожил полковник.

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