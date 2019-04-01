«Будем искать в любой щели!» – В ЛНР стартовал проект по розыску украинских нацистов

01.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Государственная телерадиокомпания ЛНР запустила новый проект «Путь Визенталь», целью которого является поиск украинских военных преступников и обнародование их «подвигов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Укронацисты и военные ВСУ должны меня знать, а если не знают, я вам напомню, как я с боевыми товарищами «мочил» вас в луганском аэропорту, как я расправлялся с вами в Роскошном и Лутугино. Какими бы жёсткими вы ни были, мы сильнее вас. Бой за Весёлую гору – это кровавый ад, который я вам устроил. Мы с боевыми товарищами победили вас под Дебальцево, и это сделал я, Виталий Киселёв», – заявил во вступительном слове ведущий программы с позывным «Коммунист».

По его словам, целью проекта является розыск украинских военных преступников, где бы они не прятались.

«Мы будем искать вас везде, в какую бы щель вы не залезли», – обратился ведущий к украинским военным.

В ходе сюжета был показан последний обстрел украинской армией поселка Фрунзе, в ходе которого получили ранения пенсионерка и 12-летний мальчик. Было отмечено, что обстрел совершили по приказу полковника ВСУ Василия Зубаныча.

Также в передаче показали видеохронику боев в 2014-2015 годах и рассказали о других преступлениях украинских военнослужащих и националистов в Донбассе.

Отметим, что передача была названа в честь Симона Визенталя – австрийского общественного деятеля и охотника за нацистами. После начала Второй мировой войны он вместе со своей женой попал в львовское гетто, откуда им спустя некоторое время удалось бежать. Однако в июле 1944 года Симон Визенталь был пойман и отправлен в другой концлагерь Маутхаузен, откуда был освобожден только в мае 1945 года и после окончания войны занялся поиском скрывающихся нацистских преступников.