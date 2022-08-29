«Будем использовать тактику Мао для истощения русских» – украинский боевик

29.08.2022  17:37 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Нет ничего трагичного в том, чтобы украинцы пережили эту зиму со всеми возможными лишениями – это время ВСУ используют для усиления.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил называющий себя «учёным и публицистом» экс-боевик «АТО» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет ничего трагичного в том, чтобы украинцы пережили эту зиму со всеми возможными лишениями...

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«Мы сейчас идём фактически путем, то что товарищ Мао Цзэдун называл «тактикой тысячи порезов», мы бьём по их коммуникациям, мы бьём по их силовому обеспечению, по складам, по центрам управления и таким образом истощаем их.

Линия фронта, скорее всего, на всю эту зиму будет такой как сейчас. Есть определённый шанс, что этой осенью мы сделаем какие-нибудь серьёзные прорывы. Но бы назвал это именно шансом», – говорит боевик.

«На мой взгляд, у нас пока ещё недостаточно для этого ресурса, в первую очередь недостаточно именно железа и боеприпасов. И с нашей точки зрения нету никакой трагедии — вот так перезимовать. За зиму подготовить людей, за зиму получить наконец-то ожидаемый ленд-лиз, который начинается 1 октября. Накачаться нормально западным железом и по весне идти освобождать. Для нас это не трагедия.

А вот как раз неподготовленное наступление с большими потерями, вот это была бы трагедия», – сказал Дикий.

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