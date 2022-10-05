Будем капать Западу на мозги, пока не увеличат поставки оружия – экс-депутат Рады

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Новости Украины

В странах Запада уже начинают задаваться вопросом, когда штурмующие бесконечными визитами с выклянчиванием оружия украинские ходоки начнут говорить что-то внятное относительно реформ и взятых на себя обязанностей после получения статуса кандидата в ЕС.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывшая депутат со старта пожаловалась о больших потерях во время последних контрнаступлений, которые якобы ВСУ проводили чуть ли не голыми руками.

«Вопрос к нашим западным партнёрам: а есть ли у них реальная стратегия быстрой победы Украины? Есть ли стратегия в отношении РФ – поражения тоталитаризма? Ответом на эти вопросы мы получаем реальность, являются ли эти темпы и масштабы поставок оружия на таком уровне способными обеспечить людей, которые сейчас на поле боя, самой современной техникой. Потому что боевой дух ВСУ, когда мы пошли в успешное контрнаступление при минимальных ресурсах, давайте говорить откровенно. Мы платим очень дорогую цену за успехи в отвоёвывании наших территорий», – сказала Гопко.

По её словам, нужно «денно и нощно» работать над тем, чтобы убедить Запад увеличить поставки оружия.

«По вопросам оружия мы уже получаем определённую критику, почему гражданское общество, приезжая в Вашингтон, Брюссель или Париж, или в Берлин, не говорит о реформах, не говорит о приоритетах после статуса кандидата, а фокусируется на оружии. У нас уже некоторые стали лучшими экспертами по вооружению, мы возили пилотов в Вашингтон, сейчас была делегация украинских амазонок-девушек, мы осуществили визит Тайры для того, чтобы говорить об ужасах плена и почему важно признать российские действия геноцидом, Россию -–государством-спонсором терроризма, а также о будущих конфискациях. Поэтому я хотела бы, чтобы мы фокусировались на том, как убедить Запад, чтобы ускорить военную победу в интересах наших западных партнёров также. И тут есть вопрос вообще для того, чтобы страны, являющиеся производителями оружия – Британия, Швеция, Южная Корея, США, или те, у кого есть оружие, но они затягивают с поставками, они всё-таки это ускорили», – потребовала экс-депутат.