Будем лечить «украинство головного мозга» на всех территориях, «новых и старых» – Фридрихсон

Политическое «украинство головного мозга» требует разных подходов в лечении – в зависимости от региона. И, прежде всего, у тех, кто с федеральных трибун вещает о некой правильной Украине для которой мы воспитаем достойного лидера.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказала журналист Надана Фридрихсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть континентальные россияне, условный москвич, родившийся в Москве в десятом поколении. Но даже такой рафинированный москвич нет-нет и попадает в сводки ФСБ за то, что передавал определённую информацию украинской стороне. Ты каким боком, товарищ, хочется у него спросить, имеешь отношение к СБУ, к Зеленскому, к Киеву? Откуда у тебя, коренной москвич, возникло политическое украинство головного мозга? Ладно люди, которые когда-то были гражданами Украины. В их числе, конечно, есть такие политические украинцы, это ещё можно понять. Но когда рафинированный житель Москвы, Петербурга, Тамбова, Томска начинает откровенно заниматься предательством… и всё это списывает на какую-то проснувшуюся совесть – это не совесть, это чушь. И с этим политическим украинством тоже пора заканчивать», – отметила обозреватель.

По ее оценке, чем больше в публичном пространстве сигналов «о правильной и хорошей Украине», чем больше требований с федеральных трибун «всех предателей наказать», тем больше будет сопротивления и протеста, выливающегося в политическое украинство.

«Понятно, что если мы завтра закончим риторику, что мы кого-то будем направлять на Украину, такие ждущие, спящие, курящие, не уйдут. Помимо борьбы с политическим украинством, которое не стоит путать с кровным, нужно предлагать какую-то другую идеологию. Россия сегодня про что? Куда она движется и во имя чего? Какие наши идеалы, какие наши ценности? России пора выработать понятный набор идеологических посылов, которые надо отправлять в общество – и в российское, и на внешние рубежи. И особенно тонко работать в так называемых новых регионах», – подытожила Фридрихсон.