Будем менять переговорные форматы как перчатки! – фантазии на украинском ТВ

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна отказаться от Минских соглашений, после чего по малейшему поводу выходить из новых переговорных форматов в надежде на то, что западные «партнёры» будут всячески пытаться услужить «незалежной» и делать всё более выгодные предложения.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил украинский политолог Дмитрий Карп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорватия, когда воевала, поменяла 13 форматов. Им не нравилось что-либо – они говорили: «До свидания», вставали, уходили, и на этом заканчивалось. И тут же международные партнёры предлагали, как создавать следующий формат.

Мы годами держимся за иллюзорные, непонятные Минские соглашения, которые отыграли свою роль миллион раз. Мы держимся за «нормандский формат», понимая, что с нами за столом будет сидеть фактически пособник нашего врага.

Потому что «RGB group» – компания, которая владеет газотранспортной системой и газотранспортным распределением, собственниками и конечными бенефициарами которой является тот же Штайнмайер, Мюллер, и так далее», – возмутился он.

Карп призвал включить в переговорный процесс США и Англию, потому что Германия, якобы, является союзником Кремля.

«Точно так же, как конечными бенефициарами является РФ. О чём мы тогда можем вообще говорить? Сегодня стратегически важно иметь как партнёра и переговорщика Англию и США, чего мы и должны добиваться», – добавил оратор.