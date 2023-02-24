«Будем ненавидеть русских веками!» – Рада под присмотром Запада приняла русофобское обращение

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада приняла «Обращение к парламентам и правительствам демократических государств и международных организаций по случаю годовщины начала полномасштабной захватнической войны российской федерации против Украины».

За обсуждением наблюдали представители парламентов Франции, Азербайджана, Бельгии, Испании, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Румынии, Турции, Финляндии, Хорватии и Черногории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Представил документ спикер парламента Руслан Стефанчук. По его словам, в обращении Рада требует от других государств и международных организаций увеличить военную помощь и политическую поддержку Украине, усилить санкции против РФ и признать её государством-спонсором терроризма, и привлечь к ответственности всех, неугодных бандеровцам, в том числе руководство России.

«Нас не Ленин придумал, как кто-то из невежд утверждает это на «болотах». Мы – великая нация, с более чем тысячелетней историей государства и, что главное, дух несокрушимости… Россия, Путин и каждый россиянин обязательно заплатят за развязанную ими войну. Это будет высокая, но справедливая цена, которую будет платить не одно поколение убийц нашего народа. Потому что это и есть справедливость», – вещал Стефанчук под аплодисменты.

Выступая перед иностранными гостями, украинские депутаты будто соревновались в русофобии и радикальности заявлений.

«Этим заявлением мы с вами обращаемся к свободным нациям мира для того, чтобы они предоставили нам абсолютно все виды оружия, которые позволят нам спланировать операции так, чтобы изгнать варварскую орду из нашей страны. Я убеждена, нам это удастся», – сказала депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь, парламентарий Тарас Батенко пообещал, что Украина будет веками ненавидеть Россию и русских.

«Украина никогда не забудет 24 февраля 2022 года и первые жертвы полномасштабной российской агрессии. Она никогда не забудет ни одного эпизода этой войны, которая тянется уже девять лет. Эта память не сотрется даже через поколения и века, а с ней не сотрется слова и проклятия, адресованные Путину и самой России. Именно России как певице в своей подавляющей массе граждан преступлений против украинской нации. Мы помним и не простим», – сказал он.

А лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказывала гостям «историю Украины» и требовала оружия – всего да побольше.

«За последние два тысячелетия, по меньшей мере, пять мировых вечных империй нашли покой здесь у нас, в Украине. Они здесь закончились. Сейчас готовится почить еще одна – русская. Но нам нужно оружие, мы имеем моральное право – требовать оружие, потому что мы воюем за всех. Дайте нам дальнобойные ракеты, самолеты, дайте нам больше танков – и мы вернем миру стабильность и мир. Мы уничтожим ту чуму XXI века», – вещала Тимошенко.

В ходе голосования обращение к парламентам мира поддержали 313 депутатов из 236 необходимых, русофобский документ был принят.