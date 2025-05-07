Будем одни, но с деньгами европейцев – экс-посол в США
Самый вероятный для Украины сценарий состоит в том, что она останется одна в противостоянии с Россией, но будет при этом получать финансирование и вооружение из Европы.
Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо нам понять, что самый вероятный сценарий – мы будем одни дальше. Ну, это именно сценарий, который очевиден. Что это значит? Нам будут помогать финансово, Европа, помогать вооружениями. Я вам скажу, помощь финансовая, это же также зарплата военным, которая идет из нашего бюджета, но взамен наши учителя (зарплаты), наши бюджетные расходы, идут в том числе из американских налогов. Производство оружия надо масштабировать, наращивать свое, очевидно. Это и дешевле.
Кстати, Европа стала понимать, что дешевле раз за два-три вложить деньги в производство совместное в Украине… И я думаю, что нам надо это понимать, что нам надо на свои силы рассчитывать, но притом закупка вооружений может быть за средства европейские, за средства, например, не стран Евросоюза. Вот, Норвегия – страна, которая имеет большие деньги от экспорта энергоносителей и нефти. И за прошлый год они неплохо также заработали, но и выделили 8 миллиардов в Украине сейчас. Решение уже принято, Норвегия может давать эти средства», – заявил Чалый.
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