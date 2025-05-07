Будем одни, но с деньгами европейцев – экс-посол в США

Самый вероятный для Украины сценарий состоит в том, что она останется одна в противостоянии с Россией, но будет при этом получать финансирование и вооружение из Европы.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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