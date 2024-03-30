«Будем отчитываться перед США терактами, а не победами» – экс-посол Чалый
Поскольку Украина не может показать Западу военных побед над Россией, бандеровцам приходиться отчитываться терактами и обстрелами.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В США все смотрят на успех. Причём не обязательно на суше, на линии боевого столкновения.
Отминусовали какие-то корабли Черноморского флота – уже пошёл хороший сигнал. Сделали так, что на десять процентов упало производство топлива для танков и самолётов, и вообще для подпитки российской военной машины, по НПЗ российским – уже хороший результат», – сказал Чалый.
«Мы на одном фронте, на земле, не выиграем эту войну. У нас асимметрия с Россией.
Максимальная задача – они должны быть в коллективной обороне с нами. Потому что шантаж Путина был против нах, когда в 2021 году направили письмо. А защищает их Украина», – добавил дипломат.
Спасибо!
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