«Будем отчитываться перед США терактами, а не победами» – экс-посол Чалый

Тарас Стрельцов.  
30.03.2024 09:42
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Поскольку Украина не может показать Западу военных побед над Россией, бандеровцам приходиться отчитываться терактами и обстрелами.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Украина не может показать Западу военных побед над Россией, бандеровцам приходиться отчитываться терактами...

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«В США все смотрят на успех. Причём не обязательно на суше, на линии боевого столкновения.

Отминусовали какие-то корабли Черноморского флота – уже пошёл хороший сигнал. Сделали так, что на десять процентов упало производство топлива для танков и самолётов, и вообще для подпитки российской военной машины, по НПЗ российским – уже хороший результат», – сказал Чалый.

«Мы на одном фронте, на земле, не выиграем эту войну. У нас асимметрия с Россией.

Максимальная задача – они должны быть в коллективной обороне с нами. Потому что шантаж Путина был против нах, когда в 2021 году направили письмо. А защищает их Украина», – добавил дипломат.

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