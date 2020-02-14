«Будем отрыгивать кровью» – львовский нацист рассказал о страшной опасности «возвращения» Донбасса и Крыма

14.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Крым и Донбасс для Украины – неподъемная ноша, это «менингит», которым она еще будет «отрыгивать с кровью».

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил львовский журналист, главный редактор местной газеты «Ратуша» Николай Савельев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Савельева, за прошедшие шесть лет в потерянных для Украины регионах выросло целое поколение нелояльных к ней людей, которые на любых выборах будут голосовать в противовес националистам.

«Тут говорили про Донбасс. Люди как-то отказываются самостоятельно анализировать определенные вещи. Дети, которым в 14-м году на Донбассе было 12-ть лет, сегодня им 18-ть лет. Это, в принципе, люди, готовые идти или куда-то ехать на заработки в Россию, или в боевики.

Они находятся шесть лет под прессом российской пропаганды и ДНРовской пропаганды. То же самое и в Крыму. То есть, то, что мы сегодня собираемся брать себе, это огромная ноша на грудь. И думаем, что мы его вытянем за счет пенсий, которые собираются выплатить, это неправильно.

Это такой менингит, который мы еще отрыгнем и, возможно, кровью. Эти люди, они уже идеологически заложенная мина, которая взорвется, возможно, не через месяц-два – через год, полтора, два, и, самое главное, она взорвется тогда, когда вся эта толпа пойдет на выборы», – тревожится нацист.