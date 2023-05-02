«Будем писать об этом в учебниках» – Рада официально приняла термин «рашизм»

Вадим Москаленко.  
02.05.2023 23:12
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Русофобия, Украина


Верховная рада приняла проект постановления «Об определении политического режима РФ как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и людоненавистнических»

«Рашизм стал символом абсолютного зла. А чтобы одержать победу над злом, необходимо назвать его настоящее имя», – объявила инициатор постановления депутат Виктория Подгорная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Верховная рада приняла проект постановления «Об определении политического режима РФ как рашизма и осуждении...

По словам Подгорной, более полугода «депутаты всех фракций, эксперты, ученые работали над этим постановлением».


«Мы предлагаем определить рашизм как новую разновидность тоталитарной идеологии и общественно-политических практик, используемых режимом, сформированным Российской Федерацией во времена Путина и основывающимся на традициях русского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима сталинской эпохи и немецкого национал-социализма», – несла ахинею украинская депутатша.

По ее словам, «рашизм должен быть вне закона в мире».

В свою очередь, депутат от партии «Голос» Соломия Бобровская заверила, что об этом постановлении будут писать в украинских учебниках истории.

«Этим постановлением и этим голосованием Верховная рада принимает, наверное, одно из самых исторических решений с начала Великой войны 24.02.2022 года. Потому что мы фактически в наши учебники, мировые учебники, вводим совершенно новый термин, которому нет тождественных, близких, других феноменов, политических течений, идеологий. Мы забудем, наконец, сравнение с нацизмом, фашизмом», – сказала она.

После чего в ходе голосования проект постановление поддержал 281 депутат из необходимых 226.

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