«Будем поддерживать Украину» – Эрдоган «нарабатывает карму» перед встречей с Путиным

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Турция будет и дальше поддерживать киевское руководство, и продолжит помогать бандеровцам в войне против России.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Турция не признаёт аннексию Крыма и с самого первого дня решительно настаивает на нелегитимности этого шага. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. На всех площадках мы заявляем, что Крым является частью Украины», – сказал Эрдоган.

Лидер Турции призвал к завершению войны и пообещал, что будет продолжать пытаться возобновить Зерновую сделку.

«Война, продолжающаяся уже почти два года, должна быть завершена справедливым и прочным миром. В этом процессе мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы сохранить открытыми каналы связи, чтобы остановить кровопролитие и подготовить стороны к переговорам. Мы полны решимости продолжать усилия по содействию и посредничеству в направлении установления мира. Окончание войны и восстановление мира, стабильности в бассейне Черного моря станет глотком свежего воздуха не только для региона, но и для всего мира. Я вновь заявляю о нашей поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, и надеюсь, что наш регион как можно скорее обретет атмосферу мира», – добавил он.

Комментируя выступление турецкого президента, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов отметил, что Турция «много веков не будет нашим истинным другом и союзником».

«Поскольку Турция всегда будет иметь личные амбиции на мировое господство на значительной части суши. И в сферу их интересов входит существенная часть и российских территорий. А имитация теплых отношений – это лишь демонстрация политического профессионализма лично Эрдогана. Не секрет, что Турция перетягивает на себя регионы Центральной Азии и Закавказья, а так же активно «работает» в наших тюркских регионах, вбрасывая туда зерна русофобии. Турция спит и видит создание на нашей территории части Великого Турана. Тем более человеческий ресурс за счет мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья в нашей стране у них для этого уже есть», – написал он в своём блоге.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что посрамлённая Турция и не может признать Крым российским.

«Это ведь турецкие янычары бежали из Крыма, сверкая пятками, от русских богатырей Румянцева и Суворова. Какой-же султан такой позор признает? Но всё равно главтурок – молодец! Вовремя заявил! Правильную карму себе нарабатывает перед визитом в Россию», – отметил эксперт.

О предстоящем визите Эрдогана в Россию припомнил и депутат Госдмы Владимир Гутенев.

«Перенятый Эрдоганом у Запада подход «Ничего личного – только бизнес» может вернуться бумерангом в виде краха «зерновой сделки». Кроме того, переговоры лидеров двух стран можно провести не в Москве, а, например, в российском городе – Ялта или Симферополь», – написал парламентарий в телеграм-канале.