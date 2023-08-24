«Будем поддерживать Украину» – Эрдоган «нарабатывает карму» перед встречей с Путиным

Вадим Москаленко .  
24.08.2023 17:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Турция, Украина


Турция будет и дальше поддерживать киевское руководство, и продолжит помогать бандеровцам в войне против России.

Об этом на третьем саммите международной Крымской платформы заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция будет и дальше поддерживать киевское руководство, и продолжит помогать бандеровцам в войне против...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Турция не признаёт аннексию Крыма и с самого первого дня решительно настаивает на нелегитимности этого шага. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. На всех площадках мы заявляем, что Крым является частью Украины», – сказал Эрдоган.

Лидер Турции призвал к завершению войны и пообещал, что будет продолжать пытаться возобновить Зерновую сделку.

«Война, продолжающаяся уже почти два года, должна быть завершена справедливым и прочным миром. В этом процессе мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы сохранить открытыми каналы связи, чтобы остановить кровопролитие и подготовить стороны к переговорам.

Мы полны решимости продолжать усилия по содействию и посредничеству в направлении установления мира. Окончание войны и восстановление мира, стабильности в бассейне Черного моря станет глотком свежего воздуха не только для региона, но и для всего мира. Я вновь заявляю о нашей поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, и надеюсь, что наш регион как можно скорее обретет атмосферу мира», – добавил он.

Комментируя выступление турецкого президента, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов отметил, что Турция «много веков не будет нашим истинным другом и союзником».

«Поскольку Турция всегда будет иметь личные амбиции на мировое господство на значительной части суши. И в сферу их интересов входит существенная часть и российских территорий. А имитация теплых отношений – это лишь демонстрация политического профессионализма лично Эрдогана.

Не секрет, что Турция перетягивает на себя регионы Центральной Азии и Закавказья, а так же активно «работает» в наших тюркских регионах, вбрасывая туда зерна русофобии. Турция спит и видит создание на нашей территории части Великого Турана. Тем более человеческий ресурс за счет мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья в нашей стране у них для этого уже есть», – написал он в своём блоге.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что посрамлённая Турция и не может признать Крым российским.

«Это ведь турецкие янычары бежали из Крыма, сверкая пятками, от русских богатырей Румянцева и Суворова. Какой-же султан такой позор признает?

Но всё равно главтурок – молодец! Вовремя заявил! Правильную карму себе нарабатывает перед визитом в Россию», – отметил эксперт.

О предстоящем визите Эрдогана в Россию припомнил и депутат Госдмы Владимир Гутенев.

«Перенятый Эрдоганом у Запада подход «Ничего личного – только бизнес» может вернуться бумерангом в виде краха «зерновой сделки».

Кроме того, переговоры лидеров двух стран можно провести не в Москве, а, например, в российском городе – Ялта или Симферополь», – написал парламентарий в телеграм-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть