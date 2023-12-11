Подпишем капитуляцию под бомбами – депутат Рады о скором будущем Украины

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Как только иссякнет военная помощь Запада, российские войска зайдут на истощённую Украину с севера и быстро вынудят подписать капитуляцию. Поэтому Зе-команде стоит поторопиться с размышлениями о последствиях.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, россияне когда увидят, что нам не дадут денег, будут готовить второй фронт, с севера. Мы знаем, как они будут заходить и какие будут применять ресурсы?», – сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что совсем скоро украинские политики будут вынуждены подписывать капитуляцию под бомбардировками.

«Не забываем ещё одно: Россия обладает огромным арсеналом тяжёлой бомбардировочной авиации. Напомню, как США входили в Ирак: били с кораблей «Томагавками», особо результата это не принесло. А потом были ковровые бомбардировки. Мы хотим довести ситуацию до этого? Россия когда почувствует, что наши партнёры ослабли и не будут нам давать оружие, они могут пойти на это. Они [киевское руководство] хотят, чтобы мы подписали капитуляцию под такими бомбардировками? Или может мы начнём уже сейчас думать, какие могут быть последствия? Уже все об этом говорят, и американцы намекают, что США не хотят полного разгрома России. Уже наверное и не могут», – подытожил депутат.