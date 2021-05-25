Будем продлевать? Против Навального возбуждено еще три уголовных дела

25.05.2021, Москва, Елена Острякова

Против блогера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок за мошенничество в колонии Владимирской области, возбуждено три новых уголовных дела.

Об этом сообщил сам Навальный, разместив через адвокатов пост в своем «инстаграме», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник», – написал Навальный.

Новые дела касаются хищений пожертвований, которые сторонники отправляли на счета созданной Навальным организации-иноагента ФБК, создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан и оскорбления судьи в ходе процесса о клевете на ветерана.