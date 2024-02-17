Будем продолжать спонсировать Киев даже в ущерб себе – Шольц

17.02.2024 14:31
  (Мск) ,
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Германия, деньги, Дзен, Запад, НАТО, Украина


Берлин не собирается вводить военный контингент на Украину, но всё равно продолжит подготовку к войне против России.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер ФРГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Берлин не собирается вводить военный контингент на Украину, но всё равно продолжит подготовку к...

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«Угроза со стороны России реальная. Именно поэтому наша способность сдерживать и защищать должна оставаться надёжной.
В то же время мы не хотим конфликта между Россией и НАТО. Именно поэтому все сторонники Украины с самого начала войны придерживаются единого мнения – мы не будем посылать своих военнослужащих на Украину.

В то же время Путин и военные в Москве должны понимать, что мы – самый сильный военный Альянс в мире, в состоянии защитить каждый квадратный метр территории нашего Альянса. Поэтому мы должны продолжать укреплять НАТО в том числе в области сдерживания», – сказал Шольц.

Он похвастался большой финансовой помощью, оказанной Киеву даже в ущерб интересам своей страны, и призвал союзников следовать их примеру.

«В текущем году мы увеличим военную помощь почти вдвое, до семи миллиардов евро. К этому добавится обязательство на ближайший год на общую сумму в шесть миллиардов евро.

Я призываю коллег, чтобы подобные решения были приняты во всех европейских столицах. Я знаю, это нелегко. Как и здесь, в Германии, раздаются голоса: «А не потратить ли нам эти деньги на другие цели?»

Москва подогревает эти сомнения с помощью целенаправленных компаний по дезинформации и пропаганды в социальных сетях. Эта война в центре Европы требует от нас многого, и да, в будущем нам будет не хватать на многие другие вещи. Но только таким образом мы обеспечить нашу оборонную промышленность», – подытожил Шольц.

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