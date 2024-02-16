Будем продолжать войну и добивать Россию – вице-президент США

Вашингтон использует войну против России для того, чтобы продолжать всем казаться международным лидером.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир объединился под руководством США для защиты суверенитета и территориальной целостности [Украины] с целью остановить империалистического авторитарного лидера, который пытается подчинить свободный демократический народ», – сказала Харрис.

Она похвасталась, что потери России в этой войне очень велики даже по меркам Холодной войны.

«Они потеряли две трети танков и треть Черноморского флота. В результате путинской агрессии и безответственности Россия также потеряла более трёхсот тысяч человек. Это в пять раз больше, чем то, что они потеряли за пять лет войны в Афганистане.

Мы также заставили Россию понести серьёзные экономические издержки. Мы заморозили государственные активы России, и дали понять, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесённый Украине», – вещала вице-президент.