Будем продолжать войну и добивать Россию – вице-президент США

Константин Серпилин.  
16.02.2024 20:50
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вашингтон использует войну против России для того, чтобы продолжать всем казаться международным лидером.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон использует войну против России для того, чтобы продолжать всем казаться международным лидером. Об...

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«Мир объединился под руководством США для защиты суверенитета и территориальной целостности [Украины] с целью остановить империалистического авторитарного лидера, который пытается подчинить свободный демократический народ», – сказала Харрис.

Она похвасталась, что потери России в этой войне очень велики даже по меркам Холодной войны.

«Они потеряли две трети танков и треть Черноморского флота. В результате путинской агрессии и безответственности Россия также потеряла более трёхсот тысяч человек. Это в пять раз больше, чем то, что они потеряли за пять лет войны в Афганистане.

Мы также заставили Россию понести серьёзные экономические издержки. Мы заморозили государственные активы России, и дали понять, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесённый Украине», – вещала вице-президент.

Она поблагодарила Европу за 54 миллиарда помощи, выделенные Украине.

«Вы чётко заявили, что Европа будет поддерживать Украину. И я чётко заявляю: президент Байден и я продолжим поддерживать Украину», – подытожила Харрис.

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