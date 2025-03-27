«Будем производить сотни миллионов противопехотных мин» – нацист Корчинский готовится к перемирию

Тарас Стрельцов.  
27.03.2025 17:19
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украина должна стать главным экспортёром противопехотных и противотанковых мин для всей Европы.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна стать главным экспортёром противопехотных и противотанковых мин для всей Европы. Об этом...

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«Можно надеяться только на вооружённые силы, мы же понимаем, что никаких серьёзных европейских сил не будет на границах Украины и на линии фронта. Всё это будет совершаться под мандатом ООН. И – да, нам нужно очень большое производство противопехотных, противотанковых мин. С этим слабо, в своё время запасы противопехотных мин были уничтожены ещё Ющенко, и сейчас нужно массовое производство.

Дефицит на фронте противопехотных, противотанковых мин, часто бригады мастерят что-то сами, есть умельцы, которые это изготовляют противозаконным способом, но что делать, это нужно фронту.

Это должно быть налажено в массовых количествах, тем более, что дефицит мин сейчас во всей Европе. К сожалению, вся Европа уничтожала у себя запасы мин, а теперь выяснилось, что это нужно всем. В первую очередь, балтийским странам, той же Польше.  Всем нужны мины в огромных количествах, я думаю, что Украина будет большим экспортёром противопехотных мин», – рассуждал Корчинский.

«Тщательно минировать – это значит, минные поля должны тянуться на десятки-сотни километров в ширину и на километр-два в глубину, вот так должно сегодня выглядеть минирование. Такого никогда ещё не было, это нужно делать.

Для этого нужны десятки, может, сотни миллионов противопехотных мин и миллионы и миллионы противотанковых мин и минных заграждений разного рода. Это большое производство, и Украина должна всё это делать, и,  само собой, всё это будет изготовляться, в первую очередь, на Украине», – вещал нацист.

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