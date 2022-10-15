Будем сидеть при свечах с фонариками назло москалям – боевик ВСУ

Проводя массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в Москве не учли украинскую сплочённость и готовность ко всяческим лишениям.

Об этом на канале «ProUA» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ряды ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противоракетная и противовоздушная оборона у нас лучше, чем была. Кое-что мы получаем новое, кое-что покупаем, кое-что нам передают. Они получают достойную ответку от нашей авиации, которую они якобы уничтожили за первые сутки. Да, незащищённость определённая есть, потому что нельзя поставить ПВО на всех ТЭЦ, на всех объектах инфраструктуры, но будем работать.

Я думаю, что лёгкого результата достичь не удастся, тем более, что против Путина и против России в целом (я не склонен его отделять) играет украинская сплочённость, объединение. Мы можем сидеть без света, это не будет трагедией, можем сидеть при свечках, можем сидеть с фонариками, заряжаться два часа в день. Мы готовы к испытаниям, мы уже получали и хуже, и страшнее было. Так что своей цели по нашей деморализации он не достигнет», – сказал Сазонов.