Будем сидеть при свечах с фонариками назло москалям – боевик ВСУ

15.10.2022  22:07 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 560
 
Д.Б., Дзен, Украина
Новости Украины

Проводя массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в Москве не учли украинскую сплочённость и готовность ко всяческим лишениям.

Об этом на канале «ProUA» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ряды ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проводя массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в Москве не учли украинскую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Противоракетная и противовоздушная оборона у нас лучше, чем была. Кое-что мы получаем новое, кое-что покупаем, кое-что нам передают. Они получают достойную ответку от нашей авиации, которую они якобы уничтожили за первые сутки. Да, незащищённость определённая есть, потому что нельзя поставить ПВО на всех ТЭЦ, на всех объектах инфраструктуры, но будем работать.

Я думаю, что лёгкого результата достичь не удастся, тем более, что против Путина и против России в целом (я не склонен его отделять) играет украинская сплочённость, объединение. Мы можем сидеть без света, это не будет трагедией, можем сидеть при свечках, можем сидеть с фонариками, заряжаться два часа в день. Мы готовы к испытаниям, мы уже получали и хуже, и страшнее было. Так что своей цели по нашей деморализации он не достигнет», – сказал Сазонов.

Ранее он же делал заявление, что потеря Киева не страшна для украинской армии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть