«Будем стрелять отовсюду»: львовский политик призвал раздать оружие всем украинцам

03.12.2021  11:47 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Общество, Политика, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украинская власть должна вооружить каждого гражданина страны, чтобы в случае нападения России они расстреливали российских солдат.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Васюник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть должна вооружить каждого гражданина страны, чтобы в случае нападения России они расстреливали...

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По мнению Васюника, сопротивление со стороны населения Украины будет массовым и стрелять будут из каждого окна.

«Что нам нужно делать? Я соглашаюсь, нам нужно наращивать свою военную мощь, однозначно. Нам нужно делать Украину сильной и независимой. В первую очередь, экономически сильным государством. Я думаю, что настало время… это непростое решение, но думаю, мы уже дозрели до того времени, когда нужно каждому украинцу, в каждую семью дать оружие», – сказал политик.

«Чтобы каждого украинца научить обращаться с оружием. Чтобы враг, который зайдет на нашу территорию, знал и понимал, что в него будут стрелять из каждого двора, каждой квартиры, каждого балкона. Он должен понимать, что столкнется с серьезным врагом, серьезным сопротивлением каждого украинца», – заявил Васюник.

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