«Будем терпеть до конца» – в Давосе призвали Европу бросить все силы на затяжную войну с Россией

Вадим Москаленко.  
18.01.2024 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на множество других проблем, европейские страны должны продолжать экономическую и военную поддержку бандеровского режима на Украине.

Об этом в ходе встречи политиков-русофобов в Давосе заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на множество других проблем, европейские страны должны продолжать экономическую и военную поддержку бандеровского...

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«Война закончится, когда мы выдавим русских со всех оккупированных территорий Украины. Все остальные решения будут означать победу для России.

Пожалуйста, запомните: Россия не остановится на Украине. Другие страны Восточной Европы, Кавказ, Центральная Азия – могут стать следующей жертвой России. Это абсолютно важный и решающий момент.

Уверен, если Россия победит в этой войне, то она нападёт на следующую страну. Это классическое поведение для российского империализма. И мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь нашим украинским товарищам. Это наша обязанность.

И я надеюсь, что мы будем делать это ежедневно, до конца этой войны, пока Украина не победит», – вещал Дуда.

В свою очередь, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон призвал европейские страны бросить все свои силы на затяжную войну с Россией.

«Если говорят, что надо поддерживать Украину, но при этом и процесс замирения – то у нас не будет ни победы, ни мирного процесса. А если мы будем поддерживать Украину в военном плане – это сможет довести это до правильного конца.

Мы поддерживаем Украину в этой борьбе, и будем поддерживать столько, сколько надо будет. Премьер-министр объявил два с половиной миллиарда поддержки Украины. И я также хочу обратиться к европейским коллегам США и ЕС предоставить свою поддержку.

Если мы просто соберём наши экономические потенциалы – мы в 25 раз больше, чем российская экономика. И всё, что от нас требуется – это чтобы всё было эффективно сделано, и привести Украину к победе.

Но мы должны быть терпеливыми. Путин рассчитывает, что мы устанем, а мы должны показать, что этого не произойдёт», – потребовал Кэмерон.

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