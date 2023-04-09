Будем убивать и на Пасху – киевский миллионер анонсировал обстрелы церквей

Вадим Москаленко.  
09.04.2023 15:46
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Несмотря на призывы к пасхальному перемирию, даже в религиозные праздники ВСУ будут продолжать обстрелы и бить по церквям.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил уехавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на призывы к пасхальному перемирию, даже в религиозные праздники ВСУ будут продолжать обстрелы...

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«Новые времена – новые веяния. Убивают и на Пасху, какая разница.

Если военное руководство россиян соберётся на Пасху в церкви, а «Хаймарс» узнает об этом – я думаю, прилетит прямо в Пасху. По сборищу этих россиян», – сказал Балашов.

Он уверен, что укронацисты не согласятся ни на какое перемирие, и даже на праздники будут убивать собирающихся в церквях русских.

«Они вне закона, в том числе и Божьего закона.

Поэтому, хоть Папа римский и хочет перемирия, я думаю, что военная целесообразность не позволяет сейчас украинцам останавливаться», – добавил олигарх.

Напомним, что Балашов имеет недвижимость в престижном районе Киева – Липки и сдает ее в аренду. До конфликта 2014 года миллионер любил рассказывать, что среди его клиентов было множество граждан России, останавливающихся рядом с Киево-Печерской Лаврой.

Однако в 2014 году Балашов встал на сторону украинских нацистов.

10 марта 2014 года Балашов, выступая на Майдане в Киеве, публично призывал «стрелять в голову» русским с Георгиевскими ленточками на Украине. Кроме того, он призывал взорвать газопровод, обеспечивающий транзит российского газа в Европу.

После этого в России против Балашова было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривавшим наказание за публичные призывы к экстремизму, подстрекательство к убийству двух и более лиц, совершенные по мотивам политической и национальной ненависти или вражды.

Впоследствии Балашов призывал к реализации «Хорватского сценария», а также сделать Донбасс безлюдным – стимулировать отток населения.

Балашов делал и противоположные заявления – он предложил заманивать ЛДНР обратно в состав Украины «любовью».

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