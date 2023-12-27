«Будем валить лес в Магадане» – генерал-«жаба» из СБУ опасается судьбы УНР

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 09:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Из-за нехватки добровольцев многие штурмовые подразделения ВСУ набираются из пожилых мужчин старше пятидесяти лет. Это является следствием ложной позиции о необходимости «сохранить молодежь».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель главы СБУ генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за нехватки добровольцев многие штурмовые подразделения ВСУ набираются из пожилых мужчин старше пятидесяти лет....

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«У нас начинаются качели: «А давайте сохраним молодое поколение, наш генофонд, который будет возрождать Украину». Эта идея уже обсуждалась в США во время Второй мировой войны, и там было чётко сказано, что для победы от 18 до 35 лет все идут на фронт, а те, что старше – работают на заводах.

А у нас почему-то моё поколение, а это 50+ они сидят «на нуле». Это неправильно. И они не просто где-то далеко от фронта, а в штурмовых подразделениях. Это непосредственно мои товарищи. И это люди, которые воюют в боевых бригадах. Такого не должно быть», – сказал Ягун, сам почему-то предпочитающий отсиживаться в безопасном Киеве.

По его мнению, современные самостийники рискуют закончить так же плохо, как их предшественники из УНР.

«Такое мы уже проходили сто лет назад, когда люди сказали: «Мы устали, больше не хотим воевать за какую-то там Украину, мы расходимся». И УНР перестала существовать, потому что большинство подразделений просто разошлись по домам.

И мы знаем, чем закончилось – 32-м годом, а кто его пережил – 37-м. Мы этого хотим? Ну, тогда кто-то будет пить кофе в Париже, а кто-то валить лес в Магадане. Этим мы закончим», – стращает генерал СБУ.

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