Из-за нехватки добровольцев многие штурмовые подразделения ВСУ набираются из пожилых мужчин старше пятидесяти лет. Это является следствием ложной позиции о необходимости «сохранить молодежь».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель главы СБУ генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас начинаются качели: «А давайте сохраним молодое поколение, наш генофонд, который будет возрождать Украину». Эта идея уже обсуждалась в США во время Второй мировой войны, и там было чётко сказано, что для победы от 18 до 35 лет все идут на фронт, а те, что старше – работают на заводах.

А у нас почему-то моё поколение, а это 50+ они сидят «на нуле». Это неправильно. И они не просто где-то далеко от фронта, а в штурмовых подразделениях. Это непосредственно мои товарищи. И это люди, которые воюют в боевых бригадах. Такого не должно быть», – сказал Ягун, сам почему-то предпочитающий отсиживаться в безопасном Киеве.