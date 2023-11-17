«Будем вести с Россией диалог с позиции силы» – спикер молдавского парламента

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Молдова намерена вести с Россией диалог, требуя вывода бывшей 14-й армии с ее территории, «но не с позиции подчиненных или провинции этого государства-агрессора».

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу (на фото), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Молдове следует сосредоточить усилия на начале переговоров о вступлении в ЕС и продвигать реформы на правом берегу Днестра, потому что лучший аргумент для жителей левого берега Днестра – увидеть ощутимые изменения на правом берегу.

«Европейская интеграция является тем мотивационным элементом, который транспонируется через права человека, свободу выражения мнений, передвижения, экономические возможности, развитие», – заявил Гросу.

По его словам, «реинтеграция страны потребует времени, поскольку есть некоторые процессы, которые также требуют финансовых вложений. Один из этих процессов – «политическая акция, связанная с выводом 14-й армии и эвакуацией боеприпасов с территории Молдовы.

«Нам придется вести диалог с Россией, но не с позиции подчиненных или провинций этого государства-агрессора. Они взяли на себя обязательства в Стамбуле, и мы будем настаивать на выполнении этих обязательств. Диалог с Тирасполем в формате 1+1 должен продолжаться. Есть гуманитарные, социальные и экономические проблемы, которые необходимо решить, и мы будем на этом настаивать», – вещал спикер молдавского парламента.

Мнением самих приднестровцев о выводе российских войск руководство Молдовы традиционно не интересуется.