«Будем воевать до последнего и ждать чуда» – нацистка Черновол

Вадим Москаленко.  
27.11.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 102
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина не сможет победить Россию, но всё равно должна продолжать войну так долго, как сможет.

Об этом на канале «Общественное» заявила экс-депутат Верховной рады, мобилизовавшаяся в ВСУ нацистка Татьяна Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как вы думаете, чем может закончиться эта война?», – спросила ведущая.

«Война должна закончиться нашей победой, я на это настроена. И сколько бы ни было всякой критики, воевать в пессимизме невозможно. Нужен оптимизм.

Случаются чудеса, и я на это рассчитываю. Например, почему бы сейчас Путину не сдохнуть, он всё-таки уже старенький. Логичное ведь дело», – трепалась Черновол.

Однако она призналась, что ждать такого чуда придётся очень долго.

«Я никогда не говорила, что война быстро кончится. Когда в 22 меня спрашивали, я говорила, что это будет не быстрее пяти лет. Сейчас я уже не настроена так оптимистично. Я думаю, что будет дольше.

Самое главное нам это вытянуть, это будет тяжело», – добавила нацистка.

