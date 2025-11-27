Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не сможет победить Россию, но всё равно должна продолжать войну так долго, как сможет.

Об этом на канале «Общественное» заявила экс-депутат Верховной рады, мобилизовавшаяся в ВСУ нацистка Татьяна Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как вы думаете, чем может закончиться эта война?», – спросила ведущая.

«Война должна закончиться нашей победой, я на это настроена. И сколько бы ни было всякой критики, воевать в пессимизме невозможно. Нужен оптимизм. Случаются чудеса, и я на это рассчитываю. Например, почему бы сейчас Путину не сдохнуть, он всё-таки уже старенький. Логичное ведь дело», – трепалась Черновол.

Однако она призналась, что ждать такого чуда придётся очень долго.