Украина бросает неподготовленных и немотивированных солдат на убой. Мобресурс страны заканчивается и рано или поздно он исчерпается или руководство государства будет сменено. Но пока ВСУ не поднимут руки вверх, война будет продолжаться.

Об этом в эфире телеканала «Краснодар» заявил российский генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те наши военнослужащие, которые были призваны по мобилизации в 22-м году, и те добровольцы и контрактники, они успевают пройти хорошую подготовку по несколько месяцев прежде, чем они заменяют кого-то на переднем крае. А тот сырой материал, который вылавливают на территории Украины… практически их бросают на убой. Это не может продолжаться до бесконечности, это понимают и наши враги, оглядываясь на США. Они понимают, что до бесконечности это тоже продолжаться не может», – сказал генерал.

«Скорее всего, что на Украине будет произведена какая-то смена командования, руководства страной, потому что нынешний президент не имеет юридических оснований. Это все вместе произойдет таким образом, что будет завершение войны. Я в это верю – вся обстановка показывает, что это может произойти, в плен сдаются очень много, не говоря о том, сколько убежало из страны людей. Воевать-то некем, по большому счету. Но пока сильная идеологическая машина, основанная на русофобии, работает в этой стране, пока они не собираются поднимать руки и сдаваться, идти обниматься или брататься. Поэтому будем воевать – другого выхода нет у нас», – заявил Пуликовский.