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Захват Украиной Крыма или Донбасса, или наоборот, потеря дополнительных территорий не остановят развязанную против России войну.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский пропагандист и открытый гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейские страны должны понимать, что от ВСУ и от того, смогут они освободить пять городов на Донбассе и десять городов в Крыму; или если наоборот, оставят три города на Донбассе, не зависит, как закончится война. Это неправда. Война зависит от готовности Запада предоставить нам гарантии безопасности. Не будет этих гарантий безопасности – война будет продолжаться столько времени, на сколько у России хватит экономических, военных и демографических возможностей», – сказал Портников.

«И война закончится тогда, когда у России этих возможностей не будет. Но возникает вопрос, а насколько у Украины достаточно возможностей, чтобы додраться до истощения России? Если на Западе считают, что хватит, тогда можем играть в эту игру. Но по обе стороны линии боестолкновения будет пустыня, в которой будет сложно жить и украинцам, и россиянам. Запад должен это понимать. Но если бы всё-таки хотели, чтобы украинская нация на этой территории сохранилась, чтобы восстановлялось международное право на этих территориях, пускай и через пятьдесят лет. Для этого надо, чтобы существовало украинское государство», – упрашивал гей.