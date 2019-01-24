«Будем забирать наши территории силой» – Билецкий замахнулся на Кубань и Кавказ

24.01.2019

Украина не должна затягивать с возвращением под свой контроль Крыма и Донбасса, поскольку время играет на Россию.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил основатель неонацистского полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус», депутат ВР Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Имеет ли смысл сегодня обсуждать какие-либо территориальные претензии Украины к соседним странам?» – спросил ведущий.

«Давайте посмотрим с нескольких сторон на карту. Во-первых, эта карта – вещь очень поучительная, потому что огромное количество территорий, которые сейчас за границами Украины, были весьма национально настроены.

Например, Прящевщина или та же Кубань. Там был достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Но безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, полонизации и русификации этих территорий. То есть это показывает, что нельзя играть с такими вещами, как на 50 лет оттягивать вопрос Крыма и Донбасса. За такое время будет некого возвращать», – заявил Билецкий.

При этом он отметил, что люди, проживающие на таких территориях, в большинстве своём не заинтересованы в возможности возвращения в состав нынешней Украины.

«Интересно ли это украинцам? Не интересно. Людям интересен успешный проект. А этот проект, который мы сейчас имеем, к сожалению, назвать успешным государственным проектом мы не можем. Поэтому и ожидать интерес украинский с другой стороны к нам просто нет никакой возможности», – признал националист.

Тем не менее он подчеркнул, что не исключает возможности, что эти территории станут украинскими.

«Студентом я обошел все побережье Кавказа. Это, безусловно, украинская территория, этнически и ментально очень отличается от России. Историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект – украинское государство», – сказал Белецкий.

Однако, добавил он, возможность вернуть Крым и Донбасс напрямую зависит от успешного украинского государства, способного к решению вопроса силовым путём.

«У нас появилась формула, что на оккупированных территориях 95 процентов проукраинского населения. Это не так. Их не подавляющее большинство, но это значимый процент населения. Думаю, можно говорить о 25-30 процентах. Если говорить о молодёжи, то ещё больше. Но только успешность проекта Украина будет лучшим аргументом для этих людей.

Однако аргументы аргументами, но большую роль играет голая сила. Россия забирала это голой силой, а не референдумами, не какими-то социологическими замерами. Поэтому возвращать эти территории придется таким же путём», – резюмировал Билецкий.