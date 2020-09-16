«Будем защищать и хранить наш нейтралитет» – Вучич раздал пистолеты молодым офицерам

16.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Выпускникам сербской Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии были присвоены первые офицерские звания.

Пандемия коронавируса вынудила провести торжественную церемонию в закрытом режиме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, вместо площади у здания Народной скупщины торжественное мероприятие для 152 курсантов прошло на плацу альма -матер.

В церемонии приняли участие первые лица страны: премьер-министр Ана Брнабич, министр обороны Александр Вулин, глава МВД Небойша Стефанович и другие. С высокой трибуны к выпускникам обратился Верховный главнокомандующий, президент Сербии Александр Вучич.

Президент поздравил академию с важным юбилеем (в текущем году этому учебному заведению исполнилось 170 лет), а курсантов с присвоением офицерских званий.

«Республика Сербия и все ее граждане гордятся своей армией, – сказал в своем выступлении Вучич. – Армия Сербии – один из важнейших институтов нашего государства, к которому граждане испытывают огромное доверие. Сербия также гордится системой военного образования, которая за последние несколько лет достигла исключительных результатов, – подчеркнул президент Вучич. – Сербская армия будет сохранять и защищать военный нейтралитет Республики Сербия, но не на бумаге, а по-настоящему…

У вас будет много приглашений со всех сторон, с благими и не очень намерениями, от сил, которые захотят поставить вас на чью-то сторону, говоря, что это будет лучше для Сербии.

Вы должны знать и помнить, что для всех нас и вас есть только одна сторона, одна-единственная – это Сербия…

Я прошу вас никогда не сдаваться и своей силой, решимостью, знаниями, верой в свою Родину остановить любого потенциального агрессора. Мы будем готовы нанести ответный удар любому, кто осмелится нанести удар по Сербии».

Сербский лидер также отметил, что за последние годы репутация армии выросла, а количество абитуриентов военной академии увеличилось на 30%.

Также в этот день глава государства вручил четверым отличникам учебы именные пистолеты. Завершилось торжество традиционным подбрасыванием форменных головных уборов.

«На мой взгляд, решение о приостановке всяческих вариантов военного сотрудничества может быть единственно правильным выходом, – прокомментировал специально для «ПолитНавигатора» ситуацию в связи с военным нейтралитетом Сербии и временной приостановкой участия в совместных военных учениях с другими странами военный эксперт Владе Радулович. – Сербия после заключенного с Приштиной соглашения находится в кризисе. Внезапное охлаждение отношений с Россией, проблемы Белоруссии – важного партнера нашей страны, показали невозможность участия нашей страны в учениях, тем более что они должны пройти на границе со страной – членом НАТО».

При этом Радулович выразил мнение, что после окончания этого периода ситуация стабилизируется.