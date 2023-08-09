«Будем жаловаться Китаю!» – подготовка к выборам в новых регионах РФ вызвала у бандеровцев истерику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада Украины приняла проект постановления об обращении к парламентам и правительствам иностранных государств, международных организаций относительно намерений РФ провести «незаконные» выборы на новых территориях.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Постановление «Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей относительно намерений Российской Федерации провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины (регистрационный номер 9581)».

По такому поводу украинские депутаты не упустили возможности покрасоваться русофобией. Одной из выступавших была член «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

«Государство-навоз, в которое превратилась Российская Федерация, заявляет, что выборы пройдут на территориях, которые зафиксированы в российской Конституции. Но, пожалуй, это единственное в мире государство-навоз, которое в своей Конституции имеет регионы, к которым оно не имеет никакого отношения. И Вооруженные Силы Украины лучшие ежедневно Кремлю доказывают, что нет сегодня Запорожской, Херсонской, Донецкой областей в составе России. А по Луганской области у нас тоже идут тяжелые бои. И мы благодарим Вооруженные Силы Украины, которые доказывают, что и Крым, и Донецк, и Луганск, и, конечно, Запорожская и Херсонская области – это Украина. Непризнание этих выборов должно привести к ужесточению санкций против режима Путина!», – верещала она.

В свою очередь, депутат от «Батькивщины» Валентин Наливайченко пообещал требовать антироссийских санкций от Китая, Индии и Бразилии.

«Мы также считаем, что надо более настойчиво, особенно в ОБСЕ и в ООН, требовать, чтобы международные санкции, двусторонние санкции против России, Путина, его режима и его промышленности были здесь и сейчас. Да, мы обращаемся к Китаю, к Бразилии, к Индии, к тем странам, которые до сих пор еще не определились: время определяться! И повод сейчас парламенту Украины об этом решительно и жестко указать, и отстаивать здесь и сейчас, чтобы санкции были введены!», – кричал депутат.

После чего в ходе голосования документ поддержали 287 парламентариев из необходимых для одобрения 226 голосов.