«Будем ждать»: самолёты НАТО уже на Украине. Основная битва развернётся в воздухе – офицер флота

Самолеты F-16 уже на Украине, а в соседних странах определены аэродромы и базы для их обслуживания. Уничтожать авиатехнику вне территории Украины – вопрос политический, поэтому основная битва будет в воздухе.

Об этом в эфире радио «Крым» заявил военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается поставок F-16. К сожалению, в своё время мы тут рассуждали дадут или не дадут Javelin, привезут М777 или не привезут, Leopard, Abrams и так далее. F-16 уже привезли на территорию Украины. Они находятся в разном состоянии, но они уже есть. И буквально на днях будет ещё пять или шесть F-16, на которых будут обучаться украинские лётчики. Поэтому в этом смысле системе нашей «дальней руки» по поражению – Су-24 – необходимо совершенствоваться», – отметил он.

Заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что обещанные Украине F-16 будут уничтожены за 20 дней, скорее всего, основаны на применении самолетов радиолокационного дозора А50 и системы С-400, которые показали результативность в бою с истребителями Су-24.

«Конечно, заявления нашего министра обороны, человека авторитетного, знающего – звучат обнадеживающе. Но, тем не менее, критерий истины – это практика. Опять же, если несколько из другой проблематики затронуть в сущности то, о чём мы говорим, еще 24 февраля прошлого года мы не думали о том, что во все наши приграничные области будет, так сказать, прилетать, и над Кремлём собьют беспилотник. Еще 24 февраля прошлого года в это не верили. Поэтому, поживем – увидим. Тем более, что, к сожалению, к нам прилетает, и Керчь об этом свидетельствует», – подчеркнул эксперт.

Помимо Керченского судостроительного завода, ракеты поражали Севморзавод и штаб Черноморского флота, что также еще год назад было трудно себе представить.

«Я думаю, что, в принципе, уязвимы очень многие, если не все, объекты на территории нашего полуострова. Понятно, что есть какие-то «дырки», через которые противник может прорваться, но здесь работа многоярусная и комплексная. И сейчас не только Вооружённые силы здесь работают, а и ФСБ, другие спецслужбы. Потому что прилёты подобного рода обеспечиваются не только в высокой степени современной военной техникой, но и наверняка агентура противника прилагает определённые силы, наводит, подсвечивает, в том числе, демонстрируя результаты того, что произошло, хоть эта тема не находит особых официальных подтверждений. Так или иначе, подобного рода информация просачивается не только в соцсетях, но и в средствах массовой информации. Нельзя исключать, что мы будем опять отражать подобного рода удары, что-то может опять прорваться. Но мы готовы к именно такому противодействию, с таким противником и, повторюсь, степень нашего боевого успеха возрастает постоянно», – заверил обозреватель.

При этом высока вероятность того, что F-16 будут использовать аэродромы за пределами Украины. И в таком случае ликвидировать их еще до вылета будет сложно.

«Это вопрос, о чем мы говорим 1,5 года – о «красных линиях», ударам по центрам принятия решений и так далее. Я уверен, что часть сил и средств применяется с территории не Украины. А что касается подготовки подобного рода ударов, это однозначно использование и материальной базы, и кадров, и системы управления, и всего, чего угодно, что находится за пределами Украины.

Это решение руководства, поэтому, я думаю, всё это отслеживается, информация есть. Посмотрим, опять же, будем ждать», – подытожил Горбачёв.