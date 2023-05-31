«Будем жестко защищать ЗАЭС»: РФ в ООН решительно ответила Западу

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Запорожская атомная электростанция находится на грани катастрофы – за короткое время здесь произошло семь отключений от электроснабжения, и станция была вынуждена переходить на резервное обеспечение за счет дизель-генераторов.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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«Было семь случаев, когда станция потеряла все внешнее электроснабжение и была вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы. И это – последняя линия защиты от ядерной аварии для того, чтобы обеспечивать охлаждение ядерного реактора и отработанного топлива. Последнее такое произошло неделю назад, оно было седьмым по счету. Нам повезло, что ядерной аварии не произошло. Мы играем с огнем, и если это будет так продолжаться, то однажды наша удача закончится. Поэтому мы должны сделать все возможное для того, чтобы свести к минимуму вероятность того, что это произойдет», – сказал Гросси.

Западные страны уверены, что виновата в произошедшем Россия, которая взяла станцию под свой контроль.

«Мы были свидетелями того, что почти разразилась ядерная катастрофа в центре Европы. И это произошло из-за того, что Россия отключила эти внешние ЛЭП от ЗАЭС. Мы обеспокоены ситуацией в Украине, ухудшение состояния с доступом не позволяет МАГАТЭ обеспечивать проверки экспертов, которые намечены на выходные. Только Россия несет ответственность за такую ситуацию, именно Россия силой захватила ЗАЭС и разместила там свой военный контингент и тяжелое оружие», – заявила представительница Франции.

При этом ни она, ни выступавшие следом США, Великобритания и сателлиты Штатов не заметили того факта, что станцию и питающие ее сети регулярно обстреливают украинские войска. На этом же акцентировал внимание постпред России при ООН Василий Небензя.

«Проводившиеся Украиной обстрелы ЗАЭС абсолютно недопустимы. Предложения господина Гросси по обеспечению соответствуют тем мерам, которые мы и так уже давно осуществляем в национальном качестве в соответствии с решениями, принятыми на национальном уровне. Так, с территории Запорожской атомной электростанции никаких атак никогда не было, на станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы к ним, нем на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападения с территории станции. Нами осуществлены конкретные шаги по защите наиболее чувствительных структур, систем и компонентов станции от нападений или диверсий. В создавшихся условиях Россия намерена предпринять все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности станции, в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя обязательствами, вытекающими из профильных международно-правовых инструментов, участником которых является наша страна… Мы продолжим обеспечивать защиту ЗАЭС таким образом, чтобы не дать возможности Киеву и коллективному Западу их грубо и безответственно нарушать. Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар, в котором проживают сотрудники АЭС и члены их семей», – пообещал Небензя.

Китай в очередной раз выступил с миротворческой инициативой, призвав Запад «не подливать масла в огонь».

«Все стороны должны сконцентрироваться на целях мира и безопасности. Необходимо каждому сделать шаг в сторону друг друга и создать условия для возобновления диалога для надлежащего диалога вопросов, включая техническую и физическую ядерную безопасность атомных объектов. Стороны, которые пользуются влиянием, должны играть конструктивную роль, а не подливать масла в огонь», – заявил представитель КНР.