«Будет 25 лет холодной войны» – эксперт призывает к созданию частей теробороны
Поскольку следующие два десятилетия Россия проведёт в состоянии холодной войны с Западом, Москве необходимо увеличить резервы и создать подразделения территориальной обороны.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Следующее поколение, это, примерно, двадцать пять лет, будет жить в ситуации Холодной войны с Западом, маховик военного противостояния следующие десять лет будет только раскручиваться.
Потому что НАТО сейчас начнёт большую программу вооружения, под неё заложены деньги. Средняя программа перевооружения – это десять лет. Десять лет они будут накапливать, а потом эксплуатироваться.
И в этом случае армия, которая нам будет нужна, это миллион двести. Это – минимум. Это с авиацией и флотом», – сказал Шурыгин.
«Но мы должны будем создавать кадрированные части, как в советское время. Может мы теперь будем поумнее, и будем создавать части территориальной обороны, к которым будет приписан народ, получать зарплату. И раз в месяц на выходные приезжая на территорию части, обслуживая технику, бегая по полям.
Нам нужно будет иметь то, что называется «мобилизационный комплект». То есть, на миллион армии, который будет к тому моменту, ещё, минимум, полтора миллиона, которые мы смоем вооружить в случае чего», – добавил аналитик.
Спасибо!
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