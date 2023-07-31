«Будет 25 лет холодной войны» – эксперт призывает к созданию частей теробороны

Поскольку следующие два десятилетия Россия проведёт в состоянии холодной войны с Западом, Москве необходимо увеличить резервы и создать подразделения территориальной обороны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующее поколение, это, примерно, двадцать пять лет, будет жить в ситуации Холодной войны с Западом, маховик военного противостояния следующие десять лет будет только раскручиваться.

Потому что НАТО сейчас начнёт большую программу вооружения, под неё заложены деньги. Средняя программа перевооружения – это десять лет. Десять лет они будут накапливать, а потом эксплуатироваться.

И в этом случае армия, которая нам будет нужна, это миллион двести. Это – минимум. Это с авиацией и флотом», – сказал Шурыгин.